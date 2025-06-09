В Лос-Анджелесе протестующие жгут автомобили и нападают на силовиков

Два сотрудника полиции пострадали 8 июня во время протестов нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегалов в центре города перерос в стычки с протестующими.

Как пишет ТАСС, два человека на мотоциклах попытались прорвать оцепление и сбили силовиков. Оба водителя были задержаны.

По данным местных СМИ, протестующие вступают в столкновения с сотрудниками полиции, бросают в них бутылки и камни, строят баррикады и перекрывают ключевые дороги в городе. Участники беспорядков подожгли как минимум пять автомобилей. Полицейские и национальная гвардия стреляют в них резиновыми пулями и шашками со слезоточивым газом. Также для разгона нарушителей было разрешено использовать светошумовые гранаты.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о размещении двух тысяч офицеров Нацгвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов.