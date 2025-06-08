На Вологодчине прошел масштабный фестиваль православной кухни

Большой кулинарной, интерактивной и концертной программой встретил жителей и гостей Вологодчины IV Областной Фестиваль православной кухни.

«Это масштабное мероприятие проводим в Вологде уже в четвертый раз совместно с Вологодской епархией. Ежегодно фестиваль объединяет сотни ценителей и профессиональных поваров, в полной мере раскрывает богатство национальной православной кухни, ее традиций и палитры вкусов. В этом году особое внимание уделили просветительской программе. В стенах монастыря прошли лекции, одну из которых, «Рай потерянный», прочитал лично митрополит Вологодский и Кирилловский Савва», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В рамках образовательной программы для гостей подготовили мастер-классы по колокольному звону, раскрашиванию пряников и приготовлению блюд постной кухни с последующей дегустацией.

Также в стенах обители состоялся конкурс православной кухни. Повара и шеф-повара областной столицы состязались в приготовлении постных блюд в трех номинациях – «Старинные рецепты блюд вологодской кухни», «Выпечные изделия» и «Лучшее блюдо из рыбы и морепродуктов». Работы оценивали представители Вологодской епархии, педагоги колледжей в сфере общественного питания и рестораторы города.

В течение дня на территории Монастырского сада работала ярмарка «Национальная православная кухня», выступали творческие коллективы и члены клубов исторической реконструкции.

Инициатива проведения Областного Фестиваля православной кухни принадлежит митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Савве. В этом году фестиваль уже во второй раз стал частью проекта «Лето Русского Севера», который был инициирован Губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым.