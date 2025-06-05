Георгий Филимонов рассказал о результатах работы по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации опубликовало рейтинг субъектов по количеству отключений в сфере водоснабжения и теплоснабжения. В нем представлены итоги работы регионов в период с сентября 2024 года по конец апреля 2025 года.

«Вологодская область занимает шестое место по количеству отключений в сфере водо- и теплоснабжения по состоянию на 1 мая этого года. За это время количество отключений сократилось почти вдвое – на 49,9%. Это результат системной работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Наша задача – сделать систему жилищно-коммунального хозяйства региона качественной и надежной», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

При этом более 60% всех инцидентов – отключения, которые устранялись менее чем за 8 часов. В среднем же устранение отключений на объектах коммунальной инфраструктуры региона занимает 6,42 часа.

По поручению Губернатора Георгия Филимонова на Вологодчине ведется масштабная работа по замене инженерных сетей. Особое внимание уделяется сетям теплоснабжения в преддверии нового отопительного сезона. Только в прошлом году на территории Вологодской области заменили 160 километров коммунальных сетей. В этом году для улучшения условий жизни вологжан планируется обновить еще свыше 185 километров сетей.