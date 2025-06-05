05 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Георгий Филимонов рассказал о результатах работы по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации опубликовало рейтинг субъектов по количеству отключений в сфере водоснабжения и теплоснабжения. В нем представлены итоги работы регионов в период с сентября 2024 года по конец апреля 2025 года.

«Вологодская область занимает шестое место по количеству отключений в сфере водо- и теплоснабжения по состоянию на 1 мая этого года. За это время количество отключений сократилось почти вдвое – на 49,9%. Это результат системной работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Наша задача – сделать систему жилищно-коммунального хозяйства региона качественной и надежной», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

При этом более 60% всех инцидентов – отключения, которые устранялись менее чем за 8 часов. В среднем же устранение отключений на объектах коммунальной инфраструктуры региона занимает 6,42 часа.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

По поручению Губернатора Георгия Филимонова на Вологодчине ведется масштабная работа по замене инженерных сетей. Особое внимание уделяется сетям теплоснабжения в преддверии нового отопительного сезона. Только в прошлом году на территории Вологодской области заменили 160 километров коммунальных сетей. В этом году для улучшения условий жизни вологжан планируется обновить еще свыше 185 километров сетей.

Теги: георгий филимонов, инженерные сети, коммунгальные сети, устранение аварий


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