Глава Екатеринбурга утвердил проект застройки площадки КРТ на Московской и Гурзуфской

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории жилой застройки в районе улиц Московской и Гурзуфской в рамках комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что в течение пяти лет на месте двух ветхих домов 1953 года постройки появятся новые жилые дома. Также проектом предусмотрен капитальный ремонт детского сада №338, благодаря чему увеличится количество мест в учреждении.

Возле новостроек обустроят детские и спортивные площадки, а также озеленят территорию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в рамках КРТ снесут два дома в районе улицы Стрелочников, построенных почти 100 лет назад. В ноябре выставили на аукцион площадку в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской, а в декабре - площадку в квартале улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского.