СК предъявил обвинение мужчинам, похитившим блогера Щепихина

Следователи предъявили обвинение шестерым мужчинам, похитившим блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Фигуранты обвиняются по ст. 126 УК РФ (похищение), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Отмечается, что с ними "продолжается активная работа", для установления всех обстоятельств проводятся очные ставки.

Ранее Щепихина пытались похитить неизвестные на Ярославском вокзале Москвы, его силой запихнули в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Потом столичные силовики нашли этих неизвестных, ими оказались, якобы, сотрудники спецслужб и силовых ведомств из Чечни. Они не скрывали, что "допросили" Щепихина по поводу его высказываний в сети. Щепихин был избит, рассказывал, что ему угрожали. По факту его похищения и избиения возбудили уголовное дело.

В отношении самого блогера также возбуждены два уголовных дела: о публичных призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ).