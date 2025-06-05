На блогера Щепихина, которого "похитили" с вокзала, завели два уголовных дела

В отношении блогера Арега Щепихина возбуждены два уголовных дела: о публичных призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ), сообщили в Следственном комитете.

Сегодня Щепихина допросили в СКР, после чего он стал фигурантом в статусе обвиняемого, следствие будет ходатайствовать в суде об аресте блогера.

Накануне Щепихина пытались похитить неизвестные на Ярославском вокзале Москвы, его силой запихнули в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Потом столичные силовики нашли этих неизвестных, ими оказались, якобы, сотрудники спецслужб и силовых ведомств из Чечни. Они не скрывали, что "допросили" Щепихина по поводу его высказываний в сети. Щепихин был избит, рассказывал, что ему угрожали. По факту его похищения и избиения возбудили уголовное дело.

Затем СКР занялся уже самим Щепихиным. Выяснилось, что он публиковал высказывания с признаками перечисленных выше уголовных преступлений.