Глава СКР потребовал доложить о жительнице Карпинска, издевавшейся над девушкой-инвалидом

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных после смерти 24-летней Анастасии из Карпинска. Девушка была инвалидом и подвергалась травле, которую, по данным СМИ, не смогла пережить эмоционально. Накануне ее тело обнаружили в реке Турья.

В конце мая девушка пропала, однако уже 1 июня волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" обнаружили ее тело. Незадолго до этого в сети появилось видео, как некая женщина издевается над Анастасией и справляет на нее нужду. По данным Telegram-канала Ural Mash, обидчицей является 36 летняя Н., которая в 2011 году вместе с двумя мужчинами якобы убила человека, за что пять лет отбывала наказание в виде лишения свободы. После этого она работала в местном магазине и проживала с мужчиной.

Подруга погибшей сообщала, что та якобы пересылала ей сообщения от Н. с угрозами жестоко избить, сжечь квартиру и отправить жить на помойку. Это якобы произошло накануне пропажи.

В СКР сообщают, что издевательства над Анастасией на видео фиксировал некий мужчина, а также, что возбуждено сразу три уголовных дела. Обвиняемой уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе и результатах расследования уголовных дел с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в СКР.