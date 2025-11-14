Обвиняемой в издевательствах над девушкой-инвалидом в Карпинске продлили арест до мая

На Среднем Урале суд приступает к рассмотрению резонансного уголовного дела об издевательствах над девушкой-инвалидом в Карпинске. Обвиняемой продлили домашний арест до мая следующего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Наталья Бродовикова обвиняется в том, что в мае этого года она и ее товарищ (дело которого выделено в отдельное производство) издевались над 24-летней девушкой. После этого последняя свела счеты с жизнью.

Дело Бродовиковой рассмотрит Карпинский городской суд. Накануне ей продлили домашний арест до 6 мая 2026 года. Первое заседание запланировано на 26 ноября 2025 года. Как уточнили в суде, дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Напомним, что расследование резонансного дела держал на контроле глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.