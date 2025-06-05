Ввод нового жилья к 2027 году может сократиться на треть

В 2027 году объем ввода жилья в России может снизиться на 30% к текущему, заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Хуснуллина, есть негативная тенденция остановки новых строительных проектов. Это означает, что в 2027 г. ввод жилья может либо не состояться, либо значительно сократиться.

Также застройщикам не хватает средств на эскроу-счетах, они начинают замедлять темпы строительства даже уже начатых проектов. В итоге сдача некоторых объектов может быть перенесена на следующий год.