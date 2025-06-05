"Урал" объявил об уходе Шатова из тренерского штаба

Бывший футболист "Урала" Олег Шатов, входивший в тренерский штаб команды, покидает клуб.

Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе ФК "Урал". Шатов работал тренером екатеринбургской команды с лета 2024 года. В клубе поблагодарили его за работу и пожелали успехов в дальнейшем.

Также на этой неделе "Урал" объявил об отставке вице-президента Игоря Смольникова, отвечавшего за селекцию. В минувшем сезоне клуб не смог решить задачу по возвращению в Российскую Премьер-лигу, уступив в решающем стыковом матче с грозненским "Ахматом". Теперь следующий сезон команде предстоит провести в Первой лиге, куда она вылетела в 2024 году.

Главным тренером "Урала" пока остается Сергей Томаров, однако спортивные СМИ сообщали, что и он в клубе больше не задержится. Что касается президента уральцев Григория Иванова, вопрос о его отставке пока остается открытым. Сам он уже заявил, что после провального сезона никуда уходить не собирается, хотя еще год назад утверждал обратное.