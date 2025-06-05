Фигурант дела экс-губернатора Курской области пытался скрыться от следствия в зоне СВО

Фигурант дела экс-главы Курской области Алексея Смирнова пытался скрыться от следствия в зоне СВО. Андрей Воловиков, которому изначально избрали в качестве меры пресечения не арест, а подписку о невыезде, дал показания на Смирнова, после чего "скрылся от следствия в зоне СВО, заключив контракт с Минобороны на год", передает ТАСС. В итоге бывшего генерального директора фирмы "КТК сервис" объявили в розыск, задержали и этапировали в Москву для ареста.

Экс-губернатора задержали в апреле 2025 года. Тогда же стало известно, что показания на него дали Воловиков и депутат Максим Васильев, который также отправился на СВО. В деле есть и другие фигуранты, например, бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов. Дело касается мошенничества и взяточничества при строительстве фортификационных сооружений в приграничной зоне.

Смирнов возглавил Курскую область в мае 2024 года, в декабре он ушел в отставку по собственному желанию. Его сменил депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия"). В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления в регионе, на территории которого идут боестолкновения с ВСУ.