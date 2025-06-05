Более тысячи жителей Курской области эвакуированы из приграничья и с Украины, - Хинштейн

С 12 марта с освобожденных территорий Курской области и с территории Украины были эвакуированы 1062 жителя, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Он уточнил, что среди них — 42 ребенка. Из Сумской области вывезли 51 жителя, добавил Хинштейн. Данные он представил в ходе отчета о деятельности регионального правительства за 2024 год, пишет "Коммерсантъ".

По словам главы региона, 119 многоквартирных и 323 частных дома повреждены с декабря в результате преступных действий ВСУ в Курской области.

Ранее Хинштейн сообщал, что судьба 576 человек, в том числе четверых детей, остается неизвестной после вторжения ВСУ на территорию Курской области.

По его словам, изначально в реестре пропавших без вести числилось 2287 человек. Позже удалось установить местонахождение 1290 из них, а также получить ориентировочную информацию о местонахождении еще 421 человека.