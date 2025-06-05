У блогера Щепихина за долги изъяли автомобиль

У блогера Арега Щепихина несколько лет назад за долги изъяли автомобиль. Это случилось после соответствующего обращения ПАО "Росбанк".

По иску 2016 г. Щепихин был ответчиком. ПАО "Росбанк" требовало взыскать машину, заложенную по кредитному договору. Долг составлял 1,157 млн руб., блогер неоднократно нарушил условия договора в части сроков и сумм ежемесячных платежей. Иск был удовлетворён. В счёт долга был взыскан Opel Mokka 2014 г., принадлежащий Щепихину, указано в материалах, которые есть у РИА Новости.

Вечером 3 июня очевидцы заявили, что похожие на чеченцев люди похитили мужчину по имени Арег на Ярославском вокзале. Вскоре черный "Мерседес", на котором его увезли, задержали в районе Киевского шоссе, позже автомобиль прибыл к Ярославскому вокзалу для следственных действий.

4 июня министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев высказался о якобы похищении Щепихина. По словам политика, действия блогера стали поводом для проверки, которую ведет МВД Чечни. Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, утверждает Дудаев.

Также он заявил, что Щепихин "публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей".