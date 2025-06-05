В екатеринбургской школе №41 пройдут сборы гимнасток Академии Ирины Винер

Школа №41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга становится крупным спортивным центром. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", на территории школы проводят спортивные мероприятия регионального и даже федерального уровня.

В ближайшее время здесь пройдут учебно-тренировочные сборы гимнасток Академии Ирины Винер и чемпионат Екатеринбурга по акробатическому рок-н-роллу. В нем примут участие также спортсмены из Челябинска и Тюмени.

Новое здание школы и современная спортивная инфраструктура, соответствующая стандартам профессиональных спортивных объектов, были построены компанией "Атомстройкомплекс" в 2024 году в рамках концессионного соглашения. Сейчас девелопер осуществляет техническую эксплуатацию школы, а также реализует на ее площадке комплекс услуг дополнительного образования.

Для спортивных мероприятий школа может предоставить три игровых зала с комфортными раздевалками и душевыми, зал единоборств со специализированным напольным покрытием, хореографический класс со станками и зеркалами, уличные стадион и тренировочную площадку. Сотрудники "Атома" сами опробовали пространство для соревнований: на территории школы прошла корпоративная спартакиада "Атома" по трем видам спорта.

Федеральные операторы в качестве преимущества школы как площадки для проведения спортивных мероприятий отмечают возможность их организации "под ключ". Школьная столовая на 350 мест предоставляет услуги питания для участников и гостей событий, служба клининга обслуживает территорию во время проведения соревнований.

"Наша цель – создать центр притяжения, сочетающий функции муниципальной школы и социокультурного хаба. В учебный период мы задействуем инфраструктуру и площади школы для организации востребованных секций и кружков, проведения городских мероприятий, привлекаем для этого профессиональных операторов (Российская федерация волейбола, Свердловская федерация тхэквондо, Global Dance University и школы "Виктория", ДЮСШ "СТАРТ", Центр когнитивного развития), непрерывно обновляем программы на основе обратной связи. Летом используем обычно простаивающие в период каникул пространства для соревнований", - отмечает руководитель проектов "Атомстройкомплекса" Любовь Спелкова.

До конца 2025 года на площадке МАОУ СОШ №41 запланировано проведение региональных турниров по игровым видам спорта, а также расширение партнерства с олимпийскими академиями. Опыт по развитию школьной площадки в качестве спортивного и социокультурного хаба, полученный в школе №41, будет применен и в новой школе №314 в Пионерском микрорайоне, которую "Атом" также построил в рамках концессии. Уже этим летом на площадке школы будет организован летний спортивный лагерь.