05 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Европейцы не сильно горят желанием принимать Украину в ЕС - опрос

Жители стран ЕС не горят желанием принимать Украину в союз. Это показал опрос, проведенный в европейских странах венгерским исследовательским центром Szazadveg.
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Из 27 стран ЕС в 11 странах доля противников вступления Украины в ЕС выше, чем доля сторонников. В 16 странах сторонников больше, но явного большинства сторонников нет нигде, только в 11 из 16 стран их чуть больше 50%. Поэтому в целом отношение к принятию Украины сдержанное. А среди 11 стран, где против вступления Украины больше людей, лидеры ЕС - Франция и Германия.

Венгерские аналитики делают вывод, что в ЕС в целом нет квалифицированного большинства относительно поддержки вступления Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прием Украины в ЕС приведет к прямому конфликту Европы с Россией, Венгрия это не поддерживает. Но в ЕС принято политическое решение начать переговоры с Украиной о вступлении уже в 2025 году. Правда, они могут растянуться на долгие годы. За это время Европа хочет колонизировать Украину, подавая эту колонизацию как помощь.

Напомним, опрос, проведенный в декабре 2024 года, на который ссылалась британская The Guardian, показал, что все больше европейцев выступают за мирное урегулирование конфликта, который ведет Украина, с отказом от территориальных претензий к России. В Италии, Испании, Испании и Франции их около 50%. В Швеции, Дании и Великобритании настроены более антироссийски, но и там сторонников бесконечной помощи киевскому режиму меньше половины.

Теги: украина, ЕС, опрос


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