Число граждан, готовых поддерживать Киев, резко снизилось в Европе

Всё больше жителей западноевропейских стран выступает за мирное урегулирование на Украине. Так пишет газета The Guardian, сообщают "Известия".

Издание ссылается на результаты опроса компании YouGov. В нем участвовали граждане Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Швеции и Дании. Им нужно было выбрать поддержку Украины или окончание боевых действий путем переговоров.

Во всех участвующих в опросе странах готовность поддерживать Украину сильно снизилась с февраля. За помощь Киеву до конца специальной военной операции выступили лишь 28% опрошенных немцев, 25% испанцев, 23% французов и 15% итальянцев. Большое количество сторонников киевского режима сохранилось в Швеции, Дании и Великобритании (50%, 40% и 36% соответственно).

При этом во всех странах выросло число сторонников мирного урегулирования — за этот сценарий выступают 55% респондентов в Италии, 46% в Испании, 45% — в Германии и 43% — во Франции. В Дании данную идею поддержали 34% опрошенных, в Великобритании — 32%, а в Швеции — 24%.

Опрос проводили с 3 по 18 декабря. В каждой из стран в нем участвовали более 1 тысячи человек. Эксперты говорят, что пока не ясно, отражает ли такая статистика снижение интереса к Украине или усталость от конфликта.

6 декабря немецкий телеканал ZDF сообщал, что около 52% опрошенных граждан Германии думают, что Украину нужно убедить отказаться от освобожденных РФ территорий.

В следующем году Евросоюз (ЕС) предоставит Украине 30 млрд евро. В них также входят 18 миллиардов, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Эти деньги выделят в дополнение к 130 млрд евро, которые ЕС уже предоставил Украине с начала конфликта.