05 Июня 2025
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Политика В России
Фото:накануне.ру

СП раскрыла подробности неэффективных трат Минюста на цифровизацию

Министерству юстиции России на 2021-2023 годы выделили на цифровизацию 3 млрд руб. Ведомство смогло освоить только 90,3% от этой суммы, но и к этому освоению есть вопросы – "цели цифровой трансформации сферы юстиции реализуются недостаточно эффективно и могут быть не достигнуты", к такому выводу в результате проверки работы ведомства Константина Чуйченко пришла Счетная палата РФ.

Аудиторы отмечают целый ряд недостатков в работе министерства: слабое планирование, отсутствие взаимосвязи и преемственности проводимых мероприятий по цифровизации, неполнота данных в информационных системах и устаревшая цифровая инфраструктура.

Между тем, в результате цифровизации Минюста граждане должны были получить единое цифровое пространство с бесплатной юридической помощи.

В отчете аудитора СП Светланы Орловой говорится, что Минюст даже создал поначалу программу цифровой трансформации, но в итоге в программе содержатся "неполные и некорректные данные", а за процессом внесения сведений в систему и за качеством данных министерство не следит.

Орлова указывает на то, что бесплатную юридическую помощь под руководством Минюста должны были активизировать регионы, но бюджеты, которые выделяются на эти цели, не выдерживают никакой критики. Например, в 2023 году в бюджете Кемеровской области на эти цели было предусмотрено всего 10 тыс. руб., Оренбургской области – 20 тыс. руб., в Республике Башкортостан – 45 тыс. руб., в Краснодарском крае и Курганской области по 50 тыс. руб.

Счетная палата выяснила, что министерство, понимая возможность недостижения целей, неоднократно корректировало показатели. "С начала 2023 года из паспорта госпрограммы были исключены четыре из семи показателей, связанных с цифровизацией <…> При этом для двух из трех оставшихся в программе показателей плановые значения не установлены", - говорится в отчете.

Теги: министерство юстиции, счетная палата, цифровизация


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.06.2025 02:02 Мск Минюст РФ неэффективно потратил 3 млрд рублей на цифровизацию

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