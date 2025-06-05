Заочно арестованы топ-менеджеры компании по производству "планшетов Чубайса"

В Москве суд заочно арестовал ранее объявленного в розыск бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова. Также в розыск объявили главу роснановской "дочки" "Пластик Лоджик" Николая Тычилина.

Оба являются фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере при создании так называемого планшета Чубайса – гибкого гаджета для российских школьников, который так и не был запущен в производство, пишет "Коммерсант".

В 2024-м году "Роснано" инициировала банкротство "Пластик Лоджик". Эта компания еще в 2011 году показывала руководству страны планшеты для школьников, но завод по производству планшетов так и не был построен, хотя деньги, выделенные государством на эти цели, активно "осваивались".

В итоге по делу "планшета Чубайса" были арестованы несколько топ-менеджеров компании и самой "Роснано", их подозревают в нецелевом расходовании 45 млрд руб.