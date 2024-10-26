Ущерб по бывшим проектам "Роснано" превысил 40 млрд рублей

Общий ущерб по бывшим проектам Роснано, по которым возбуждены уголовные дела, превышает 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил ТАСС источник.

По его словам, ревизия проектов на предмет определения ущерба продолжается. Источник добавил, что в "Роснано" выявляют факты, свидетельствующие о возможных злоупотреблениях при реализации ряда инвестпроектов, и оперативно направляют их в правоохранительные органы.

Ранее в Москве арестовали руководителя разработки "планшетов Чубайса" в Роснано. Глава компании "Пластик лоджик" Борис Галкин обвиняется в растрате денег, выделенных госкорпорации. Он стал фигурантом дела по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере) еще в апреле 2023 года.

Образец планшетов, которые "смогут заменить учебники по всем дисциплинам", был представлен в 2011 году. Роснано инвестировало в завод по производству дисплеев для планшетов более 7 млрд руб., затем приобрела его, а потом обанкротила. Впоследствии оказалось, что завод так и не был построен.

До этого сообщалось, что "дочка" "Роснано" и французского стартапа, созданная в 2011 году, заявила о намерении признать себя банкротом. В предприятие "Крокус наноэлектроника" российская компания и французский партнер вложили более 200 млн евро, писали "Ведомости". Совместное предприятие было создано для производства магниторезистивной памяти.

В мае 2024 года сама госкорпорация "Роснано" предупредила о риске возникновения признаков банкротства.