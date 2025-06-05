Хаменеи отверг предложение Вашингтона по соглашению с Ираном

Отказ от обогащения урана на 100% противоречит интересам Ирана.

Об этом сообщил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Он отверг предложение США, выдвинутое в рамках переговорах об урегулировании многолетнего спора о "ядерных амбициях" Тегерана. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее предложение США для новой ядерной сделки Ирану 31 мая представил Оман – посредник в переговорах между главой иранского МИДа Аббасом Аракчи и посланником американского лидера Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

Хаменеи отметил, что предложение Вашингтона противоречит вере Ирана в самостоятельность и принципу "Мы можем". "Обогащение урана является ключом к нашей ядерной программе, и враги сосредоточились на обогащении", — указал он.

Тема Ирана поднималась во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, Иран не может обладать ядерным оружием.