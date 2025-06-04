Блогеру Щепихину может грозить семь с половиной лет

Озвучена возможная мера наказания, которое может получить Арег Щепихин. Ситуацию оценил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Эксперт предположил, что Щепихину может грозить наказание за возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства.

"Наказание по части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, подстрекательство к разбою - до десяти лет, с учётом того, что он не окончено, – до пяти лет. По правилам сложения наказаний Щепихину может грозить до 7,5 года лишения свободы", - сказал РИА Новости Хаминский.

Вечером 3 июня очевидцы заявили, что похожие на чеченцев люди похитили мужчину по имени Арег на Ярославском вокзале. Вскоре черный "Мерседес", на котором его увезли, задержали в районе Киевского шоссе, позже автомобиль прибыл к Ярославскому вокзалу для следственных действий.

4 июня министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев высказался о якобы похищении Щепихина. По словам политика, действия блогера стали поводом для проверки, которую ведет МВД Чечни. Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, утверждает Дудаев.

Также он заявил, что Щепихин "публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей".