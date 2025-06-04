Конституционный суд России стремительно "стареет"

Российские сенаторы утвердили Людмилу Жаркову на пост заместителя председателя Конституционного суда РФ. Таким образом в КС пытаются преодолеть "возрастной кризис".

Жарковой в этом году исполняется 70 лет – для судьи Конституционного суда (кем она работает с 1997 года) это предельный возраст. Но вот заместителем председателя КС можно оставаться до 76 лет.

Конституционный суд пытаются "омолодить", так, недавно, судьей КС стал Александр Коновалов – экс-министр юстиции России, ему всего 56 лет.

Но при этом председателю Конституционного суда Валерию Зорькину 82 года. В 2023-м году его переназначили на шестилетний срок. При этом для главы КС до 2010 года тоже существовал возрастной ценз, но ради Зорькина от него избавились.