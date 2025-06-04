Baza: Из здания Ярославского вокзала Москвы похищен человек

Накануне детективная история разыгралась у Ярославского вокзала Москвы. Там якобы похитили человека по имени Арег. Очевидцы заявляют, что сделали это похожие на чеченцев люди.

Похищенного якобы протащили через весь вокзал и рамки металлоискателя, после чего затолкали в багажник чёрного мерседеса. Всё это время Арег кричал, что его уводит не полиция, и истошно звал на помощь.

Возможной причиной такого происшествия с Арегом якобы стали его видеозаписи, на которых мужчина оскорбляет чеченцев и в целом мусульман.

Сегодня чёрный "Мерседес", на котором, вероятно, увезли жертву, задержали в районе Киевского шоссе, позже автомобиль прибыл к Ярославскому вокзалу для следственных действий.

Где сам Арег, пока не ясно, пишет telegram-канал Baza.