В 40-ой больнице Екатеринбурга откроют экстренную медицинскую помощь

Проект "Экстренная медицинская помощь" намерены запустить в Свердловской области. Об этом рассказала новый глава регионального минздрава Татьяна Савинова на своей первой пресс-конференции.

По ее словам, в регионе проект будет реализовываться на протяжении следующих пяти лет - с 2025 по 2030 годы. И первым шагом станет открытие приемного покоя экстренной помощи на территории 40-ой больницы в Екатеринбурге.

Савинова отметила, что именно там самый большой поток людей - через действующий приемный покой в сутки подходит до 200 человек. При новом подходе, пациентов сразу разделят на три потока: "зелёный", "жёлтый" и "красный", что позволит оперативно оказывать помощь тем, кто больше в ней нуждается.

"Диагнозы будут ставить быстрее. Там все диагностические возможности в одном месте, это совершенно инновационный подход. До конца июня будет демонтирован недострой, и очень надеемся, что в июле-августе начнет расти здание нового приемного покоя. В этом году хотим ввести в эксплуатацию, но в крайнем случае, уже в начале следующего года мы его откроем", - сказала Савинова.