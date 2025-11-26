Паслер анонсировал открытие нового приемного покоя больницы №40 в Екатеринбурге к весне

Открытие нового приемного покоя городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге завершится в первом квартале 2026 года. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер в ходе "прямой линии".

"Приемный покой сдадим в первом квартале, там появится новое оборудование, там будем определять, куда направлять пациентов с точки зрения маршрутизации. Не хочется вспоминать ковидные времена, но мне показывали фотографии, когда приезжала скорая помощь, то стояли очереди до трамвайных путей. И современный приемный покой планируем построить в первом квартале и улучшить условия для пациентов и медиков больницы №40", – пояснил он.