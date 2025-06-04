РАН собралась искать талантливых школьников

Российская академия наук (РАН) собралась создать сеть образовательных организаций с углубленным изучением предметов и на их основе разрабатывать экспериментальные педагогические подходы. Они коснутся поиска и обучения талантливых детей.

Минпросвещения опубликовало проект постановления о разработке, апробации и внедрению экспериментальных школьных программ. Они предполагают углубленное изучение математики, естественно-научных и гуманитарных предметов. Представители РАН сообщили "Ъ", что постановление разработано в связи с переформатированием проекта базовых школ. Новая концепция подразумевает создание сети таких школ, "работающих по единым принципам под научно-методическим и методическим руководством РАН".

Проект "Базовые школы РАН" был запущен в 2018 г. Предполагается, что талантливые школьники углубленно изучают профильные предметы под руководством ученых из Академии – для "ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий". Сейчас в 32 регионах России действует 108 базовых школ.