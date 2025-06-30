На Ямале азербайджанца будут судить за убийство, совершенное 19 лет назад

В Лабытнанги перед судом предстанет гражданин Азербайджана, обвиняемый в убийстве, совершенном еще в 2006 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, в ночь на 3 мая 2006 года между обвиняемым и его знакомым произошла ссора и обвиняемый воспользовался огнестрельным оружием, пять раз выстрелил в сторону потерпевшего. Одна пуля поразила голову, четыре - тело. После - мужчина скрылся с места происшествия. За жизнь раненного боролись врачи, но безуспешно - он скончался в больнице. Обвиняемый сбежал из России.

Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, мужчина объявлен в международный розыск. Работа по данному уголовному делу велась следователями и криминалистами на постоянной основе. В ходе следствия назначено и проведено множество судебных экспертиз, подробно допрошено значительное число свидетелей.

Кроме того, следователями заочно вынесено постановление о привлечении фигуранта в качестве обвиняемого. В настоящее время установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.