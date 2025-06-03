В Анталье власти опечатали 174 отеля

В анталийском районе Муратпаша власти опечатали 174 отеля, в которых ранее были выявлены нарушения систем пожарной безопасности. Отелям дали время на устранение претензий, но не все смогли решить проблемы, сообщают местные СМИ.

Проверки начались после того, как в январе 2025 года в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу в Турции произошёл пожар. В общей сложности 78 человек погибли, ещё 51 был ранен.

По словам мэра Муратпаши Юмит Уйсала, было проверено 294 отеля.

Анталийские отельеры отмечают, что в последние годы структура номерного фонда в регионе поменялась. Заполняемость больших сетевых отелей снижается, зато большие инвестиции идут в маленькие городские отели-бутики, которым сложнее исполнять жесткие требования властей. Так, в Анталье сейчас насчитывается 1,6 тыс. небольших отелей (до 30 номеров) и 1,3 тыс. отелей с номерным фондом более сотни.