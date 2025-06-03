Мужчине, купившему алкоголь подросткам в Байкальске, предъявили обвинения

Фигуранту дела об убийстве подростков в Байкальске предъявлено обвинение, сообщает СУ СКР по Иркутской области.

24-летний мужчина обвиняется по пп. "б, в2 ч. 3 ст. 151 УК РФ ("Вовлечение двух и более несовершеннолетних, в том числе малолетнего, в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции").

Напомним, в Иркутской области подросток напал на однокашников и убил четырех из них, еще четыре человека госпитализированы. Трагедия произошла в Байкальске, в одном из частных домов СНТ "Горный Байкал". Группа подростков в возрасте 13-17 лет отмечала день рождения. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что вечеринка проводилась с разрешения родителей. В какой-то момент 17-летний молодой человек напал на присутствовавших с ножом. Сам он также погиб, устроив пожар в доме.

Местные власти заявили, что подростки употребляли алкоголь. В Иркутской области был объявлен траур в связи с массовой гибелью детей.