В Челябинске нашли квартиру, где жил возможный участник атаки БПЛА в Иркутской области

В Челябинске нашли квартиру, где жил подозреваемый в причастности к атаке БПЛА Артем Тимофеев.

По данным РИА Новости, мужчина некоторое время проживал в многоквартирном доме, построенном в 2019 году. Новые жильцы квартиры подтвердили эту информацию. Они рассказали, что видели Тимофеева неделю назад.

Напомним, в Иркутской области разыскивают уроженца Донецка, который может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром. Накануне об этом в Telegram-канале сообщила администрация города Усть-Кут.

Ранее стало известно, что водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки, допросили. Из их слов следует, что владельцем всех машин является 37-летний Артем.