03 Июня 2025
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Образование В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Дискриминация? Российские вузы упали в мировом рейтинге

В 2025 году в рейтинг Global 2000, составленный Центром мировых рейтингов университетов (CWUR), вошли 43 российских вуза, причем их позиции ухудшились. Минобрнауки поспешило заявить, что это связано с политическими причинами. Составители рейтинга называют другую причину - сокращение финансирования со стороны Правительства РФ.
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Из 43 вузов 12 улучшили свои показатели за год, а 30 - ухудшили. Например, МГУ опустился на 245 место. Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН занял 320 место, Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН - 356 место. В пятерку также вошли Национальный исследовательский центр Курчатовский институт (502 место) и Московский физико-технический институт (523 место). Президент Центра мировых рейтингов университетов Надим Махассен говорит, что ведущие страны уделяют развитию образования и науки приоритетное внимание, но Россия "с трудом поспевает за ними" и рискует отстать еще больше.

Минобрнауки РФ считает, что причина в том, что на рейтинг очень сильно влияют библиометрические показатели, то есть сколько было опубликовано статей за рубежом. А после начала СВО российским авторам гораздо труднее публиковаться за границей. Более объективным является созданный по поручению президента РФ Московский международный рейтинг "Три миссии университета". В нем не так сильно влияние библиометрических параметров, зато учитываются победы студентов на международных студенческих олимпиадах, доля иностранных студентов, кадровая обеспеченность вузов и др. В этом рейтинге 2000 вузов уже не 43, а 152 российских. И МГУ занимает высокое 17 место. А в целом Россия занимает в нем третье место в мире после США и Китая. Того же мнения о рейтингах Global 2000 и "Три миссии университета" придерживается зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

Правда, московский рейтинг также не лишен спорных моментов. Например, что касается кадровой обеспеченности, эта проблема озвучивается в России всеми и на самом высоком уровне, а официально кадровой нехватки нет или она минимальна даже в школах, а тем более в вузах. Но, как говорят сами преподаватели, на деле все обстоит иначе, так как многие преподаватели подрабатывают в двух-трех вузах. Поэтому количественно вузы кадрами обеспечены, а качественно - отнюдь. В ряде региональных вузов обучение вообще превратилось в профанацию, а студентов отчислить почти невозможно.

Ухудшение позиций российских вузов в рейтинге Global 2000 может быть действительно связано с политическими причинами, но и проблемы системы высшего образования в России признают даже российские власти. Эксперты отмечают губительное влияние Болонской системы, которая по факту действует до сих пор. В основном изменения в высшем образовании происходят на словах. Член-корреспондент РАН Алексей Савватеев считает, что система высшего образования в России фактически разрушена, остались лишь несколько сильных вузов.

Теги: вузы, высшее образование, рейтинг


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