Путин поздравил 17-летнего сына Кадырова со свадьбой

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале решил поблагодарить президента России Владимира Путина за поздравления 17-летнего Адама Кадырова с днем свадьбы.

"От всей нашей семьи хочу выразить Вам глубочайшую благодарность за Ваше личное поздравление внука Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь. Для меня невероятно ценно Ваше почитание памяти дорогого ОТЦА, уважение к нашей семье. Я помню, что Вы всегда называли Ахмата-Хаджи своим ДРУГОМ, и до сих пор остаётесь его самым преданным ДРУГОМ, сохраняя эту красивую мужскую традицию", - пишет Рамзан Кадыров в своем канале (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Кадыров-старший добавляет, что у Путина "доброе сердце и благородство", а "поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем".

О свадьбе несовершеннолетнего сына главы Республики Чечня накануне сообщила дочь Рамзана Медни. Причем она написала об этом в Instagram – заблокированной в России соцсети, принадлежащей корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организации, деятельность которой запрещена.

Несовершеннолетний и не имеющий высшего образования Адам Кадыров занимает должность помощника главы Чеченской Республики и с ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности руководителя региона.

В октябре прошлого года ему было присвоено звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года он получил высшую региональную награду — орден Кадырова.

Адам Кадыров стал широко известен после того, как в возрасте 15-ти лет в СИЗО Грозного избил Никиту Журавеля, который на тот момент был обвиняемым в деле об оскорблении чувств верующих и хулиганстве.