Евгений Солнцев: Оренбуржье - в первой десятке регионов России с наименьшим уровнем безработицы

Оренбургская область участвует в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В проведении мероприятий участвовали 76 площадок во всех муниципалитетах региона.

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев, обращаясь к участникам ярмарки в Оренбурге, сказал, что в регионе активно используют все возможности нацпроектов и федеральных программ.

"Уровень безработицы в области снизился до полутора процентов рабочей силы – это исторический минимум. Мы входим в десятку субъектов с наименьшим уровнем общей безработицы. Безусловно, в экономике есть нехватка рабочих кадров. И мы активно, совместно с нашими региональными предприятиями, работаем над решением этого вопроса", – сказал врио губернатора.

В рамках официальной части мероприятия состоялось чествование трудовых династий Оренбуржья.

Благодарственные письма за сохранение семейных трудовых традиций и преемственность поколений в выборе профессий были вручены династии газовиков Назаровых – Бельских (ООО «Газпром добыча Оренбург»), Ивковых – работников ПО «Стрела», Варламовых – Медведевых – представителей сферы культуры региона.

А на главной площадке мероприятия вручили дипломы о среднем профобразовании вступающим на профессиональный путь молодым людям - 17 лучшим выпускникам оренбургских колледжей и техникумов.

Благодарности за добросовестный труд и высокий профессионализм получили победители регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» и конкурса «Профессионалы Оренбуржья». Также состоялось награждение победителей конкурса «Безопасность труда и Я», в котором в этом году было более 1,5 тысяч участников.

В деловой части мероприятия около 5 тысяч вакансий представили работодатели области. Среди них ведущие предприятия: «Газпром добыча Оренбург», «А7 Агро», «Оренбургнефть», ПАО «Т Плюс», «Аэропорт Оренбург», «Оренбургэнерго» и другие.

Также прошла сессия для представителей HR-служб предприятий «Управление человеческим капиталом региона», защита проектов образовательной программы «Команда России».

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится ежегодно по поручению Президента РФ, с 2025 года мероприятие стало частью национального проекта «Кадры». С этого года в рамках ярмарки также проходит фестиваль профессий для школьников и студентов.

В прошлом году благодаря ярмарке работу нашли 1,5 тысячи оренбуржцев.