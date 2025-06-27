В Госдуме допустили ужесточение санкций против Telegram после создания нацмесседжера

С появлением в России национального многофункционального сервиса к Telegram могут применяться более строгие санкции, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Депутат отметил, что Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных и в части удаления запрещенного контента.

"Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас", - цитирует Боярского РИА Новости.

Напомним, в июне Госдума приняла закон о национальном мессенджере, фактически узаконив проект VK — MAX. Это не просто аналог Telegram: система регистрации предусмотрена через "Госуслуги", возможна интеграция с госсервисами и банками, а в перспективе не исключается контроль над переписками и транзакциями. Власти называют это "цифровым суверенитетом", а критики — шагом к китайской модели интернета, где мессенджер становится инструментом тотального учета. Уже известно, что MAX будет обязательным для госструктур, а иностранным сервисам, вероятно, стоит ждать в РФ новых ограничений.