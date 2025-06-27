В Тюменской области мужчина избил подростка, перепутав его с хулиганом

Прокуратура Нижнетавдинского района направила в суд уголовное дело об избиении подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый - 27-летний местный житель. Его будут судить за нанесение побоев и угрозы убийством.

По версии следствия, в октябре 2024 года обвиняемый, находясь на улице Свердлова около своего дома в Нижней Тавде, перепутав 15-летнего подростка с хулиганом, избил его, затем затащил в свой дом, где продолжил избиение, угрожая расправой и держа в руках металлический лом. Подростку удалось дозвониться до матери, которая пришла в дом и остановила обвиняемого.

Прокуратура заявила гражданский иск о взыскании с обвиняемого в пользу потерпевшего компенсации морального вреда в размере 75 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Нижнетавдинский районный суд для рассмотрения по существу.