В Якутске задержан глава волонтерского штаба "Мы вместе" – его подозревают в мошенничестве

В Якутске глава волонтерского штаба организации "Мы вместе" Айыллаан Винокуров стал фигурантом дела о мошенничестве, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Винокуров был задержан.

Помимо штаба "Мы вместе" Винокуров возглавляет волонтерское движение "Якутия с тобой!", молодежный центр "Патриот". Мужчина занимался сбором гуманитарной помощи для участников СВО, координировал распределение республиканских грантов на миллионы рублей.

Сообщается, что Винокуров возглавил движение "Якутия с тобой!" (в поддержку бойцов СВО) в 2024 году, когда предыдущих лидер движения Айыл Джулурха (Иван Степанов) перебрался в США.