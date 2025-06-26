Трамп: Иран не мог вывезти уран до американских ударов по ядерным центрам

Президент США Дональд Трам заверил, что Иран не могу вывезти обогащенный уран с ядерных объектов до того, как по ним ударила Америка. Как он написал в своих соцсетях, это было бы слишком опасно и сложно.

"Машины и небольшие грузовики на объекте принадлежали рабочим, занимавшимся бетонированием и пытавшимся запечатать входы. С объекта ничего не вывозили. Это заняло бы слишком много времени, слишком опасно, и это очень тяжело и сложно перемещать!" - отметил президент.

До него с подобными мыслями на пресс-конференции в Пентагоне выступил министр обороны Пит Хегсет. Он заявил, что не получал таких разведданных.

Ранее Дональда Трампа уже заявлял, что удары полностью уничтожили объекты по обогащению урана в Иране. При это американская разведка так не считает. Там заявили, что удары США по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны.

Также, по мнению главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, Иран, вероятно, мог вывезти значительную часть обогащенного урана из ядерных центров перед ударами США. После этого и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США преувеличили масштабы ущерба ядерным объектам исламской республики