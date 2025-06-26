Путин: Конфликт между Ираном и Израилем постепенно утихает

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке, как и конфликт между Ираном и Израилем, успокаивается. Об этом он сказал во время пленарного заседания Евразийского экономического форума в Минске.

"Дай Бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу. Все, будем считать, в прошлом", - отметил президент, добавив, что это позволит развивать экономические отношения со всеми странами региона, в том числе и с Ираном.

Сегодня верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи высказался о победе Ирана над Израилем. Заявление было сделано на фоне того, что Хаменеи уже почти неделю не появлялся на публике. Его окружение уходит от вопросов прессы о местонахождении главы государства и его состоянии. В отсутствие аятоллы Хаменеи за власть в стране начинается борьба между несколькими альянсами, в том числе с участием высокопоставленных военных. Эти альянсы имеют разные взгляды на то, как следует выстраивать внешнюю политику дальше: продолжать военное противостояние с Израилем и США или вести переговоры. Также разнятся взгляды на будущее иранской ядерной программы.