Две авиакомпании возобновляют полеты в Израиль

Две авиакомпании - Red Wings и "Азимут" - решили возобновить полеты в Израиль.

"Азимут" возобновляет рейсы в Тель-Авив с 27 июня из Сочи и с 30 июня 2025 года из Минеральных Вод. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Red Wings со 2 июля планирует выполнять рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, а с 3 июля — из Минеральных Вод, пишет РБК.

Ранее Росавиация разрешила российским авиакомпаниям летать в Израиль с 07:00 до 01:00 мск. Полеты с 01:00 до 07:00 мск запрещены до 12 июля. Кроме того, отменен временный запрет на использование воздушного пространство Катара. Полеты туда вновь разрешены, ограничений нет. В силе остался запрет на полеты в Иран и из него, также запрещены полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана.