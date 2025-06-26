Путин по телефону поздравил Зюганова с 81-летием

Президент России Владимир Путин позвонил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и поздравил его с 81-летием. Разговор попал на видео. Ролик выложил на своих страницах в соцсетях депутат Госдумы Александр Ющенко.

"БРИКС и ШОС – гениальные изобретения. Главный противовес агрессии натовцев, этой наглости англосаксов. По крайней мере, нам надо побеждать, тут требуется максимальная сплоченность", - сказал Зюганов Путину.

Геннадий Зюганов родился 26 июня 1944 г. в селе Мымрино Знаменского района Орловской области в учительской семье. В 1961 г. окончил с серебряной медалью среднюю школу, затем работал в ней учителем. С 1957 г. – член ВЛКСМ. Был первым секретарем райкома, горкома, обкома комсомола.

В 1963-66 гг. служил в Советской армии в специальной разведке группы советских войск в Германии. В 1995 г. на III Съезде КПРФ стал председателем центрального комитета партии. Женат. Есть сын, дочь, семеро внуков и внучка.