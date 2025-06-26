Комиссии за трансграничные платежи из России снизилась в 2-3 раза

В 2025 году резко подешевели трансграничные платежи.

Если в 2024 году комиссии достигали 4-5%, то теперь они могут составлять 2%. Об этом сообщил коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. Однако их размер привязан к сумме платежа. Чем больше денег уходит за границу — тем это будет дешевле. В некоторых случаях транзакции проводят через третьи страны.

Гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин рассказал, что с одним из ближайших торговых партнеров компании ситуация с платежами в этом году улучшилась, и стоимость транзакций снизилась в несколько раз. Сейчас по крупным сделкам агентские комиссии могут составлять 1,5%. Теперь бизнес перечисляет меньше и по агентским (через посредников), и по прямым платежам — это связано с развитием таких сделок.

Спрос на агентские услуги растет, и на рынке появилось много предложений и новых компаний. Это значит, что платежный рынок стал более сбалансированным, и российский бизнес научился жить в условиях санкций, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что турецкие банки могут возобновить открытие счетов в рублях.