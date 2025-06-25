"Зеленский надел костюм, чтобы США ему дали больше денег"

В США сочли, что президент Украины Владимир Зеленский оделся на саммит НАТО в Гааге в костюм, чтобы Америка дала ему больше денег.

"Пользователи социальных сетей правых взглядов подхватили эту тему, делая грубые замечания и предполагая, что это была попытка произвести впечатление на Трампа и получить больше иностранной помощи", - приводит РИА Новости данные газеты Daily Beast.

Украинский лидер был замечен 24 июня на саммите НАТО в несколько более официальном виде, чем обычно. Политик был одет в полностью чёрный наряд с рубашкой, пиджаком с едва заметным армейским покроем, брюками и туфлями, напоминающими кроссовки.