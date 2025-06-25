В российских вузах учится четверть миллиона студентов из стран СНГ

В российских университетах сейчас обучается около четверти миллиона студентов из стран СНГ, сообщил вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук, выступая в Госдуме.

По его словам, в последние годы квота для студентов из СНГ в вузах России была увеличена в 1,8 раза.

"В пять с половиной раз за последние годы увеличено число наших учителей русского языка за рубежом. В этой работе активно участвуют волонтеры. В Туркмении, Таджикистане, Киргизии наше присутствие очень заметно", - считает вице-премьер.

Сейчас в СНГ фактически входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Молдова является наблюдателем, действующие власти страны заявляют курс на выход из этого статуса. Ассоциированным членом-наблюдателем является Туркменистан. На сайте Исполкома СНГ при этом Украина и Молдова числятся фактическими членами содружества.