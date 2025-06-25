Власти РФ готовы расширить число иностранных авиакомпаний, летающих в Россию

Власти РФ готовы рассмотреть предложения от других стран по увеличению полетов иностранных авиакомпаний в Россию, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с послами иностранных государств.

"Мы также усилия предпринимаем на международном треке. В первую очередь, расширяем авиасообщение. Сейчас оно у нас с 38 странами. Но здесь мы готовы двигаться дальше и, учитывая те ограничения, которые мы имеем по парку воздушных судов, мы готовы рассматривать предложения ваших стран по увеличению полетов ваших компаний в Россию, по расширению сетки полетов. Минтранс здесь готов к диалогу", - цитирует Решетникова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ходе текущих консультаций и переговоров между Москвой и Вашингтоном российская сторона настаивает на возобновлении прямого авиасообщения с США, при этом хочет, чтобы санкции были сняты с авиакомпании "Аэрофлот".