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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

На Вологодчине стартовали мероприятия федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

В муниципалитетах Вологодской области в течение недели будут проходить мероприятия различного формата по трудоустройству и профориентации для школьников, студентов и тех, кто ищет работу.

«Продолжаем снижать уровень безработицы. Организуем площадки для прямого взаимодействия между работодателями и соискателями в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Соколе, Грязовце, Тотьме и Шексне. В программе - тренинги, семинары, круглые столы, деловые игры и фестиваль профессий. 27 июня приглашаем всех на ключевое событие - ярмарку трудоустройства. Свои вакансии представят более 100 работодателей региона: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций», - рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В ярмарке трудоустройства участвуют предприятия оборонно-промышленного, лесного и агропромышленного комплексов, строительные организации, компании в сфере торговли, транспорта, энергетики, ЖКХ, здравоохранения и банковской сферы. Помогать определиться соискателям будут консультанты и эксперты - расскажут о перспективных отраслях для трудоустройства и помогут сформировать индивидуальный карьерный трек.

В Вологде ярмарка трудоустройства будет проходить с 10:00 до 14:00 в Городском Дворце культуры. Свои вакансии представят 30 предприятий и организаций, в том числе «Вологодские лесопромышленники», «Вологодский оптико-механический завод», «Инвестстрой», «Агромясопром», «ЛОГАСОФТ ПЛЮС», «Альфатор», «ПАТП №1», «Газпром газораспределение Вологда», «ПиццаФабрика».

В Череповце центром событий станет Камерный театр. Мероприятия ярмарки трудоустройства будут проходить здесь с 10:00 до 12:30. Все желающие смогут найти для себя подходящую работу на таких предприятиях, как «Апатит», «Лев Строй», «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», «Череповецкий мясокомбинат», «Нордмашсервис».

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» ежегодно проходит по всей стране. В этом году мероприятия ярмарки проводят в рамках нацпроекта «Кадры», который был инициирован Президентом.

Теги: георгий филимонов, ярмарка трудоустройства, профориентация, вакансии


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