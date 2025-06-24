24 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Жителю Екатеринбурга, напавшему на журналистов в БЦ "Основа-центр", вынесли приговор

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, напавшему на журналистов "Контроль" в офисе БЦ "Основа-центр" в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, что 2 февраля осужденный, зная, что перед ним журналисты, решил воспрепятствовать их работе. Сначала он стал поочередно выталкивать представителей СМИ из офиса, потому ударил журналистов ногой по ногам, потом силой выкручивал кисти рук корреспондента, выхватил микрофон и ударил им журналиста по голове, телу и ногам. После этого он схватил руками за шею второго представителя СМИ, из-за чего тот уронил аппаратуру. Затем осужденный с силой ударил корреспондента рукой по телу. В заключение мужчина поднял упавший микрофон и с силой бросил его в сторону журналистов, а после бросил на пол и аппаратуру.

В результате, одному из корреспондентов диагностировали ушиб грудной клетки и параорбитальной области слева. Второму журналисту - ушибы мягких тканей правой теменной области и ушиб второго пальца правой кисти. Помимо этого, была повреждена аппаратура журналистов для приема и передачи звука, уничтожен цифровой фотоаппарат и микрофон. Им причинен ущерб на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.

Екатеринбуржца обвинили по ч. 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом и с повреждением его имущества). Когда же стартовал судебный процесс, он скрылся от суда. С января 2024 года он находился в федеральном розыске на территории Турецкой Республики, был обнаружен в Смоленской области и взят под стражу в апреле 2025 года.

Свою вину осужденный так и не признал, заявив, что не был осведомлен о том, что потерпевшие являются журналистами. Но все же полностью возместил имущественный ущерб.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы заменено на 2 года принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Екатеринбург, СМИ, журналист, нападение, приговор


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