23 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов на Череповецком фанерно-мебельном комбинате: Будем содействовать расширению производства

Губернатор Вологодской области посетил с рабочим визитом город Череповец, где осмотрел одно из крупных предприятий лесопромышленного комплекса региона.

«Череповецкий фанерно-мебельный комбинат входит в десятку крупнейших деревообрабатывающих предприятий России, а также является лидером среди производителей древесно-стружечных и ламинированных плит в стране. Будем содействовать расширению производства, что, в свою очередь, позволит создать более 200 новых рабочих мест в регионе. В планах – реализация новых инвестпроектов», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В 2025-2029 годах Череповецкий фанерно-мебельный комбинат совместно с Группой компаний «Вологодские лесопромышленники» планирует реконструировать производство древесно-стружечных плит на базе Шекснинского комбината древесных плит. Общий объем инвестиций в проект составляет 8,55 миллиарда рублей. Его реализация позволит производить 450 тысяч кубометров ДСП.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Также планируется разместить полигон промышленных отходов, образующихся от деятельности АО «ЧФМК» и ООО «Фиброплит» – этот инвестпроект оценивается на не менее 100 миллионов рублей. Для реализации масштабного инвестиционного проекта прорабатывается возможность предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов.

«Продукция Череповецкого фанерно-мебельного комбината поставляется на экспорт, в том числе в Китай и Египет. Отмечу, что особое внимание завод уделяет экологичности производства. Здесь построили новую паровую котельную на базе комплекса, работающего на биотопливе. Будем продолжать укреплять наше государственно-частное партнерство, совместными усилиями содействовать развитию родной Вологодской области», – подчеркнул Георгий Филимонов.

В целом для реализации инвестпроектов Череповецкому фанерно-мебельному комбинату выделены лесные ресурсы в объеме 225,18 тысячи кубометров, а общая расчетная лесосека предприятия составляет 345,9 тысячи кубометров. Только в 2024 году комбинат произвел 135,6 тысячи кубометров фанеры, 263,8 тысячи кубометров древесно-стружечных плит и 37,1 тысячи кубометров пиломатериалов.

Теги: георгий филимонов, лесные ресурсы, государственно-частное партнерство, череповецкий мебельно-фанерный комбинат


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