Дроны ВСУ атаковали "скорую помощь" и автобус

Дроны ВСУ атаковали "скорую помощь" и автобус в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Гладкова, в селе Ржевка Шебекинского округа один FPV-дрон нанес целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Для лечения они будут направлены в областную клиническую больницу. Автомобиль получил повреждения.

Второй беспилотник атаковал автобус. Ранен водитель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.