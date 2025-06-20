Подписано на ПМЭФ - В Великом Устюге создадут уникальный развлекательный парк

В рамках Петербургского международного экономического форума Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и генеральный директор ООО «Тематический парк «Дед Мороз» Оксана Косаченко подписали соглашение о сотрудничестве по реализации совместного инвестпроекта на территории Великоустюгского округа.

«Готовимся к празднованию 880-летия Великого Устюга в 2027 году. В рамках соглашения привлекаем 22 миллиарда рублей инвестиций на создание большого развлекательного парка, особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Великий Устюг – Родина Деда Мороза». Благодарю руководство компании «ДОМ.РФ» и Владимира Петровича Евтушенкова, основателя «АФК Система», за внимание к нашим инициативам и готовность работать во благо региона. При этом важно понимать, что невозможно преобразить родину Деда Мороза без благоустройства города. За счет средств областного бюджета в размере полумиллиарда рублей продолжается реконструкция центральной набережной Великого Устюга. В плане – преображение улицы Красной, Советского проспекта и освещение центральных улиц. И, кстати говоря, по ФКГС в этом году мы реализуем первый проект, а в следующем году – второй проект», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.





Инициатива создания особой экономической зоны в Великоустюгском округе ранее получила поддержку Президента. Проект предполагает организацию круглогодичного культурно-этнографического кластера площадью 200 гектаров с востребованными объектами туристской индустрии. В результате станет возможным привлекать на родину Деда Мороза до одного миллиона туристов ежегодно к 2030 году.

«Вологодская область обладает уникальным туристическим брендом – это родина Деда Мороза, которая привлекает тысячи путешественников с детьми. Руководство региона разрабатывает много инициатив, чтобы вклад туристического направления в экономику области повышался. ДОМ.РФ поддерживает эти начинания и готов представить все рабочие инструменты для развития туристического потенциала, формирования комфортной городской среды от разработки мастер-плана территории до кредитования строительства необходимой инфраструктуры. Одним из первых проектов в рамках соглашения может стать финансирование Банком ДОМ.РФ создания гостиничного комплекса вблизи Великого Устюга», – сказал генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Вологодской области, АО «ДОМ.РФ» и ООО «Тематический парк «Дед Мороз» также предполагает разработку мастер-плана развития городской среды Великого Устюга. Речь идет о строительстве социально значимых объектов инфраструктуры, гостиничного фонда, образовательных объектов, модернизации транспортной сети.





ПодСоздание развлекательного комплекса и развитие туристской индустрии на территории Великоустюгского округа соответствует целям и задачам нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который был инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.