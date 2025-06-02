Арестованы активы бывшего и.о. замглавы Севастополя на десятки миллионов

Суд арестовал недвижимость и другие активы бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Евгения Горлова и его родственников. Решение принято во время расследования уголовного дела о возможном получении Горловым взятки в 6 млн руб.

Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, общая сумма арестованного составляет около 52,7 млн руб.

В конце августа 2024 г. Басманный суд Москвы арестовал Горлова. Его обвиняют в получении взятки. 6 августа 2024 г. губернатор города Михаил Развожаев объявил, что уволил Горлова. В администрации Севастополя Горлов отвечал за сферу ЖКХ и природопользования.